Недостижимая высота. Байлз упала и не смогла сравняться с Латыниной

Американская гимнастка заняла лишь пятое место по итогам упражнения на бревне.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал

1. Элис Д`Амато (Италия) — 14,366

2. Чжу Якинь (Китай) — 14,100

3. Манила Эспозито (Италия) — 14,000

...5. Симона Байлз (США) — 13,100

Американка Симона Байлз на Играх в Париже уже выиграла три медали высшей пробы — в опорном прыжке, командных соревнованиях и многоборье. Лидер сборной США таким образом стала семикратной олимпийской чемпионкой и, выступи она успешно в финалах на бревне и в вольных упражнениях, могла бы повторить рекорд по количеству золотых медалей в спортивной гимнастике на Играх, принадлежащий легендарной Ларисе Латыниной. На счету советской спортсменки девять титулов. Последние два она завоевала в Токио в 1964 году.

Казалось, что такой успех американки вполне возможен. После провала в Токио в 2021 году, который произошел из-за запрета в Японии принимать необходимые ей препараты, на очередную Олимпиаду она приехала с совершенно другим настроем и очень уверенно выступала в выходные.

Однако в понедельник продолжить победную поступь Байлз не удалось. Ее подвело коварное бревно. Во время исполнения элемента звездная американка не удержалась на снаряде и упала с него. Из-за совершенной ошибки она получила от судей всего 13,100 балла. В финале многоборья для сравнения Симона заработала на бревне 14,566 балла. В итоге американка в финале осталась только пятой.

Симона Байлз. Фото Reuters

Золото завоевала итальянка Элис Д'Амато с результатом 14,366 балла. Серебро — у китаянки Яцинь Чжоу , бронзовая награда досталась Маниле Эспозито .

Возможно, эта неудача только мотивирует Байлз на дальнейшие подвиги и продолжение спортивной карьеры до Игр-2028 в Лос-Анджелесе. 27-летняя гимнастка до сегодняшнего дня высказывала сомнения, что будет выступать до домашней Олимпиады. Тем не менее не говорила журналистам категорического «нет».

«Никогда не говори «никогда». Следующая Олимпиада пройдет дома, так что неизвестно. Но я стану действительно старой», — приводит слова Байлз US Today .