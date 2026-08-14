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14 августа, 09:15

Белявский: «На Олимпиаду-2028 я точно не поеду»

Руслан Минаев

Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Давид Белявский заявил, что не планирует участвовать в Играх-2028. Спортсмен намерен выступать на российских соревнованиях, пока позволяет здоровье.

«На Олимпиаде-2028 я думаю, что точно нет, — сказал Белявский ТАСС. — Возможно, на российских стартах я повыступаю еще, порадую зрителей и болельщиков. Пока здоровье будет позволять, буду выступать».

Белявскому 34 года. На его счету серебро и бронза Олимпиады-2016 в Рио, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, а также семь титулов чемпиона Европы.

Источник: ТАСС
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Давид Белявский

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