Ноа Лайлс стал победителем забега на 100 м на Олимпийских играх, опередив на 0,005 секунды Кишейна Томпсона.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал

1. Ноа Лайлз (США) — 9,784

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789

3. Фред Керли (США) — 9,81

100-метровку на Олимпийских играх сделали классным шоу: свет, музыка, чуть ли не пятиминутный разогрев перед стартовым выстрелом. Это выглядело как отдельное соревнование на прочность нервной системы. Чтобы узнать имя самого быстрого человека планеты, понадобилось 9,784 секунды. Им стал колоритный американец Ноа Лайлс. Рассказываем, чем знаменит этот атлет.

Профессиональный контракт вместо университета

В то, что ее сын будет олимпийским чемпионом и вообще профессиональным спортсменом, мать Лайлса не верила до последнего момента. Пока в 19 лет он вместе с братом Джозефом не подписал профессиональный контракт с «Адидас», вместо того чтобы выступать за команду Университета Флориды.

В его карьере будет двойная победа на чемпионате мира 2023 года на 100 и 200 м, рекорд США на 200-метровке и олимпийское золото. Но подготовка к Токио-2020 чуть не угробила всю его карьеру. Пандемия и локдаун, массовые протесты движения BLM и перенос Олимпийских игр загнали парня в депрессию.

— Я совершенно не мог тренироваться — постоянно случались панические атаки, мне снился Джордж Флойд (темнокожий американец, чья смерть положила начало массовым протестам в поддержку BLM). Иногда у меня были приступы волчьего аппетита, а иногда совсем не хотелось есть. В моменты апатии я просто ложился на дорожку и мог так провести несколько часов.

Ноа Лайлс. Фото Reuters

Антидепрессанты

Лайлса отправили к врачу, который прописал ему антидепрессанты. На какое-то время спортсмену стало лучше, он вернулся к регулярным тренировкам. Но на Играх в Токио взял только бронзу, а перегрузки вместе с антидепрессантами еще глубже загнали его в хандру.

— Я понимал, что теряю связь с реальностью, иногда не понимал — день или ночь. Но в какой-то момент решил для себя, что просто очень хочу жить. Простой нормальной жизнью. Я попросил врача отменить таблетки и решил, что справлюсь с помощью психотерапевта и психолога.

Кажется, так и получилось. При этом Лайлс решил стать примером для других и вместе со своей мамой создал благотворительную организацию, помогающую темнокожим молодым парням и девушкам преодолевать депрессию.

Ноа Лайлс. Фото Reuters

Суперзвезда

Кажется, что вся жизнь Лайлс проходит напоказ, а любое событие превращается в шоу. И делается это специально. Ток-шоу, реклама, сериал на Netflix — джентльменский набор суперзвезды. Не хватало только небольшого скандала, но Лайлс организовал и его. На пресс-конференции он сказал про игроков NBA: «Смотришь на этих парней, а у них короны с надписью «чемпионы» на головах. Чемпионы чего вы? США?»

На отборочных на Олимпийские игры Лайлс прямо во время представления достал карту своей любимой манги «Ю-Ги-О» и показал ее на камеру. На дорожку «Стад де Франс» Лайлс не выходил — вылетал с воинственной гримасой на лице. И это при том, что Ноа был только одним из фаворитов. И по тому, как проводил предварительные забеги, далеко не главным.

10,04 в первом забеге — на фоне фаворитов худший результат. 9,83 — в полуфинале, косой взгляд на ямайца Сивелла и его 9,81 и третий результат в протоколе. И триумфальный финал!

Ноа Лайлс. Фото Reuters

— После 2021-го я провел большую работу над собой, и теперь я подхожу к большим стартам с любопытством, а не с волнением, — с лукавой улыбкой сказал Лайлс. — Мне каждый раз интересно, что случится. Сегодня я понимал, что у меня только третий результат в финале и просто не будет. Но решил расслабиться и просто быть собой.

Не знаю, как насчет быть собой, а быть суперзвездой у Лайлса получается. «Я сказал — я сделал!» — закричал он после финиша и пообещал побить рекорды Усэйна Болта. Справится?