Российский байдарочник Гусев сменил спортивное гражданство

Бывший тренер гребца на байдарке Олега Гусева Владимир Тебенихин рассказал, что спортсмен сменил спортивное гражданство.

«Мой спортсмен перешел в команду Германии. Это произошло достаточно давно, кто-то ему посоветовал поступить так, нашел себе советчика где-то. Я продолжаю с ним общаться», — цитирует Тебенихина ТАСС.

Он отметил, что это является потерей для российского спорта.

28-летний Гусев является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года в гребле на четырехместной байдарке на дистанции 500 метров. В этой же дисциплине тремя годами позже Гусев завоевал золото Европейских игр в Минске.