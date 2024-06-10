Российский байдарочник Гусев сменил спортивное гражданство
Бывший тренер гребца на байдарке Олега Гусева Владимир Тебенихин рассказал, что спортсмен сменил спортивное гражданство.
«Мой спортсмен перешел в команду Германии. Это произошло достаточно давно, кто-то ему посоветовал поступить так, нашел себе советчика где-то. Я продолжаю с ним общаться», — цитирует Тебенихина ТАСС.
Он отметил, что это является потерей для российского спорта.
28-летний Гусев является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года в гребле на четырехместной байдарке на дистанции 500 метров. В этой же дисциплине тремя годами позже Гусев завоевал золото Европейских игр в Минске.
Источник: https://tass.ru/sport/21057023
Новости