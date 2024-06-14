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Париж-2024

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Орябинская считает, что гребцам не стоило отказываться от отбора на Олимпийские игры

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпиады в Токио в соревнованиях по гребному спорту Елена Орябинская рассказала, что думает об отказе российских гребцов от участия в отборочных стартах на Игры-2024 в Париже.

«Я как действующая спортсменка, которая уже участвовала в Олимпиаде не под флагом своей страны, очень переживаю из-за сложившейся ситуации. У меня слезы, конечно, наворачиваются, потому что я считаю, что спортсмены должны реализовываться, их век очень короток. Надо было, конечно, пробовать отобраться. У нас сильная сборная, у нас сильные девчонки есть. Те, кто еще претендовал на участие в прошлых Олимпийских играх. И для меня не совсем понятна позиция, почему именно отказались от всех международных стартов. Мое мнение, да, надо было, конечно, участвовать», — приводит ТАСС слова Орябинской.

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде проходила Европейская квалификационная регата. Российские гребцы приняли решение отказаться от участия в соревнованиях из-за несогласия с критериями допуска.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Источник: ТАСС
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