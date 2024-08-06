Губерниев — о результате российских гребцов: «Надеюсь, что Коровашков и Петров выйдут в финал»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате российских гребцов в квалификации Олимпиады-2024.

Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли первый заплыв на каноэ на 500 метров и вышли в полуфинал. Они показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Однако во втором заплыве их рекорд побил китайский дуэт Хао Лю и Боуэн Джи (1.37,40).

«Важно, что ребята с первой попытки пробились в полуфинал. Важно, что ребята, которые в двойку сели недавно, показывают себя с самой лучшей стороны. Лодку свою взять они не могли, приехали на готовое. Очень тернистый путь был у них к этой Олимпиаде. Здорово, что уже с первого заезда они показывают свое мастерство. Очень надеюсь, что они выйдут в финал», — сказал Губерниев «СЭ».

Полуфиналы пройдут 8 августа. Начало — в 12.20 мск

Софья Грецкая