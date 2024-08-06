Глава Всероссийской федерации гребли — о результате Коровашкова и Петрова: «Все возвращается на круги своя»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» прокомментировал первый заплыв квалификации на каноэ на 500 метров.

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Однако во втором заплыве их рекорд побил китайский дуэт Хао Лю и Боуэн Джи (1.37,40).

«Давайте пока без поздравлений. Нужно дождаться финала. Нам не нужно участие в соревнованиях, нам нужна борьба! Приятно, что в непростых условиях отбора ребята показали себя. Ведь было в истории разное — когда более 60 стран не приехали в Москву на Олимпиаду, мы не поехали в Лос-Анджелес в 1984 году. Но все возвращается на круги своя. Нельзя отстранять от всего мира. Нужно добиваться, чтобы остальная часть мира принимала нас как равных», — сказал Архипов «СЭ».

Полуфиналы пройдут 8 августа. Начало — в 12.20 мск.