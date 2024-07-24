Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 18:30

Узбекистан открыл Олимпиаду, достойно проиграв Испании. Шомуродов забил исторический гол

Гол Шомуродова не помог Узбекистану обыграть Испанию на Олимпиаде
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты сборной Узбекистана проиграли Испании.
Фото Reuters
Файзуллаев и его партнеры не смогли добыть очки в Париже.
Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
24 июл, 16:00. Parc des Princes (Париж)
Узбекистан (олимп.)
1:2
Испания (олимп.)

Футбольный турнир на Олимпиаде традиционно стартует до церемонии открытия, и Париж-2024 не стал исключением. В среду фактически началась соревновательная часть Игр — в мужских регби-7 и футболе.

Узбекистану и Испании выпала честь начать борьбу за золото на одном из главных стадионов Франции — «Парк де Пренс», дома у «ПСЖ». Разумеется, действующие чемпионы Европы считались фаворитами матча, хотя из состава триумфаторов немецкого турнира в Париж приехал только Фермин Лопес. Пожалуй, его и еще двух футболистов «Барселоны», Пау Кубарси и Эрика Гарсию, стоит назвать главными звездами олимпийской сборной Испании.

Аббосбек Файзуллаев, Тьерри Анри, Эльдор Шомуродов. Франция без Мбаппе, но с тренером Анри, Файзуллаев и Шомуродов — надежды Узбекистана. Следим за олимпийским футболом!

В Узбекистане игроков сине-гранатового клуба нет, да и вообще для восточной страны это дебютный футбольный турнир на Олимпиаде. Команда Тимура Кападзе попала в Париж благодаря успешному выступлению на Кубке Азии (U-23) этой весной, где она вышла в финал. Несмотря на это, узбеки намерены пробиться далеко. Из группы с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой им выйти вполне по силам.

В основе у азиатской команды на поле появились многие бывшие футболисты РПЛ: Урунов, Юлдошев, Жалолиддинов, Шомуродов. Нынешние — тоже: «Рубин» и ЦСКА делегировали на Олимпиаду Рахмоналиева и Файзуллаева. И многие из них сыграли важные роли в матче.

Эльдор Шомуродов (№14) празднует гол.
Фото Reuters

Узбекистан выстроился в 4-4-2, причем Файзуллаев занял место не на левом фланге, как в ЦСКА, а на правом. Восточная команда начала бодро: отдала мяч, но больно кусала гранда на первых минутах — сперва Рахмоналиев решился на дальний удар, а чуть позже Шомуродов ворвался в штрафную, но был отыгран защитниками.

Однако счет открыла все же Испания, причем в результате первого же голевого момента: на 29-й минуте Гомес исполнил подачу со стандартного положения, Руис скинул мяч на дальнюю штангу, а Пубиль замкнул атаку.

Олимпиада. Футбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Узбеков гол не подкосил. На 37-й минуте автор гола снес Урунова прямо в полукруге у штрафной, но Жалолиддинов с этого стандарта пробил в руки Тенасу. А уже на исходе основного времени тайма мавританский арбитр Дахане Бейда назначил пенальти после просмотра видеоповтора: Кубарси уронил Хамралиева, а Шомуродов отправил мяч точно под штангу — 1:1. Есть первый гол Узбекистана на Олимпиадах!

Второй тайм начался с опасного удара Урунова, но уже на 57-й минуте в ворота узбеков был назначен 11-метровый: Файзуллаев неудачно поставил ногу в своей штрафной и сфолил на Оросе. Однако голкипер Абдувохид Нематов сыграл в стиле Акинфеева и отразил мяч в падении ногой — Гомес не реализовал пенальти.

Фото Reuters

Впрочем, уже через две минуты хавбек «Манчестер Сити» реабилитировался за оплошность: размашистая атака закончилась тем, что Гомес сделал счет 2:1.

Узбекистан активизировался после пропущенного мяча: на 73-й минуте перспективный прорыв Шомуродова завершился ударом в дальний угол — рядом со штангой. Чуть позже Аликулов с опасного штрафного отправил мяч выше, а на исходе основного времени матча Хамралиев делал скидку в направлении Норчаева, но на пути встал Тенас.

Испанцы после второго гола не создали ни одного голевого момента и финальные полчаса фактически провели в обороне. Узбеки выглядели лучше, наиграли на гол и заставили именитых соперников тянуть время. Но сравнять счет так и не сумели: последний реальный шанс на пятой добавленной минуте упустил Рахмоналиев, отправивший мяч рядом со штангой.

1:2 — обидное, но достойное поражение для узбекской сборной, которое оставляет ей неплохие шансы на выход в плей-офф. Это определенно был самый свирепый соперник в группе: Египет и Доминиканская Республика узбекам по силам.

Элдор Шомуродов
Футбол
Олимпиада
Сборная Испании по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
4
6
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
В Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024
Бортников сообщил о побеге исполнителя подрыва авто в Москве
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Как Россия может ответить на изъятие доходов от ее активов в ЕС. Детали
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция без Мбаппе, но с тренером Анри, Файзуллаев и Шомуродов — надежды Узбекистана. Следим за олимпийским футболом!

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости