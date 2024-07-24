В среду стартует олимпийский футбольный турнир.

Анри поставил на Ляказетта

Будем откровенны — за редким исключением футбол на Олимпиадах в центре внимания дважды. В день стартового тура, который обычно предшествует открытию Игр, и во время финального матча. Остальное банально тонет в потоке событий. Версия, что в этот раз все получится иначе, будет выглядеть как попытка выдать желаемое за действительное. Это как мечта главного тренера сборной Франции Тьерри Анри (да и всей страны) увидеть в олимпийской сборной Килиана Мбаппе.

«Я достиг точки в своей жизни и карьере, когда больше не хочу форсировать события, — рассуждал Килиан зимой. — Если бы мне позволили это сделать, я бы поехал [на Олимпиаду] с большим удовольствием, но если это невозможно, я пойму. Хочу выиграть все и вписать свое имя в историю сборной Франции как футболист, который был важен для команды». Но как только все вопросы с переходом в «Реал» были улажены, стало понятно, что в Мадриде олимпийский вариант не рассматривается. Достаточно нагрузки, полученной на Евро-2024.

Такой же позиции придерживались и в «Атлетико», хотя Гризманн не раз говорил о желании выступить на домашних Играх. Да что там звезды — клубы не горят желанием отпускать и молодых футболистов, которые соответствуют возрастным ограничениям. Та же Франция недосчиталась новичка «МЮ» Йорро, восходящих звезд «ПСЖ» Баркола и Заира-Эмери, баварца Теля и голкипера «Лилля» Шевалье, которого профсоюз тренеров вратарей признал лучшим игроком своего амплуа в последнем сезоне лиги 1.

Так что за олимпийским золотом «Трехцветных» поведет 33-летний капитан Ляказетт, с которым в атаке сыграет другой «переросток» — Матета из «Кристал Пэлас». И в принципе, французский состав не так уж и плох. Лукеба из «Лейпцига» и уже приглашавшийся в первую сборную Трюффер — в обороне; превращающийся в одного из лидеров «Монако» Аклиуш и звезда «Лиона» Шерки — в средней линии; невероятно талантливый 19-летний Дуэ и новобранец «Баварии» Олисе — в атаке.

Хавьер Маскерано. Фото Global Look Press

Маскерано идет на хет-трик

Почему так много внимания Франции, которая не могла пройти отбор на Олимпиаду после четвертьфинала-1996, где играли Виейра, Пирес и Вильтор, а попав на прошлые Игры, не вышла из группы? Все просто. Во-первых, это хозяева турнира. Во-вторых, у них есть чемпионские амбиции. Тем более победитель точно будет новый, ведь выигравшая два олимпийских золота подряд Бразилия впервые за 20 лет не сумела пройти отборочный турнир.

В решающем матче бразильцы с Эндриком на острие атаки, а также с Келлвеном из ЦСКА и Лукасом Фассоном из «Локомотива» в обороне проиграли Аргентине (0:1). Соответственно, сине-белые теперь главная надежда Южной Америки. А возглавляющий сборную Хавьер Маскерано может написать крутую историю, так как он имеет отношение ко всем олимпийским триумфам Аргентины. Он был в одной команде с Тевесом и Айялой в Афинах-2004, а в Пекин-2008 отправился в качестве опытного игрока и помог взять золото еще молодым Месси, Ди Марии и Агуэро. Теперь Маскерано может сделать чемпионский хет-трик уже в качестве тренера.

Как Анри мечтал о Мбаппе, так и аргентинский тренер — о Месси. Переговоры на этот счет в какой-то момент велись, но чуда не случилось. Так что роль дядьки-наставника у Аргентины выполнит 36-летний Отаменди. Он и Хулиан Альварес едут в Париж как победители Кубка Америки. Что до молодой поросли, то будем следить за полузащитником «Ривер Плейт» Эчеверри, которого уже подписал «Манчестер Сити».

Санти Дения. Фото Global Look Press

Наследник де ла Фуэнте

А от Европы в фавориты по традиции запишем Испанию. И запомним на всякий случай имя главного тренера «Красной фурии». Теперь все знают про путь Луиса де ла Фуэнте, который до Евро-2024 выиграл юношеское (U-19) и молодежное первенства континента, а в Токио-2020 стал вторым. Его 50-летний наследник Санти Дения, который когда-то становился чемпионом Испании в составе «Атлетико», — не менее системный специалист, поработавший со сборными всех возрастов и везде дававший результат. С командой U-17 Санти был чемпионом и вице-чемпионом Европы, а также серебряным призером ЧМ. С 19-летними выиграл Евро, а с молодежкой в прошлом году стал вторым.

Он, кстати, тоже не дождался яркой звезды в лице Ямаля, но его вызов стал бы преступлением. Юноша, который отметил на Евро-2024 свой 17-й день рождения, провел за сезон более 60 матчей! Три года назад в таком же марафоне загнали и подорвали здоровье другой юной звезды «Барсы» — Педри. Тот за 11 неполных месяцев сыграл в 73 встречах, и наученный горьким опытом Ямаль принял разумное решение.

«Олимпиада — одно из самых грандиозных событий, в которых можно участвовать, но у меня большая нагрузка. Я хочу провести долгую карьеру и был бы зол на себя, если бы со мной что-то случилось из-за переутомления. Думаю, у меня еще будет время сыграть на Олимпиаде. «Барса» сказала, что решение за мной, но я посчитал, что лучше отдохнуть и вернуться к сезону в лучшей форме», — объяснил Ламин.

За него сыграют одноклубники — Фермин Лопес, в последний момент исключенный из заявки на Евро 17-летний Кубарси и отлично игравший в «Жироне» Эрик Гарсия. Так что Санти имеет все основания говорить, что после первой встречи на «Парк де Пренс» хочет вернуться туда уже в финале. В 1996-м он в качестве игрока остановился в четвертьфинале. Три года назад — как ассистент де ла Фуэнте — был в шаге от золота и теперь мечтает взять титул уже главным тренером.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Global Look Press

Но Санти знает, как сложно бывает на Олимпиадах, и хвалит всех соперников, начиная с самого первого — Узбекистана. У этой команды на историческом для страны турнире будет сумасшедшая мотивация. И качественный состав с Шомуродовым, Уруновым и полузащитником ЦСКА Файзуллаевым. Как и у выступающего за «Рубин» Рахмоналиева, у ряда игроков за спиной яркий Кубок Азии и успешный на данный момент отбор на ЧМ-2026. Так почему бы не удивить еще раз?

Данную фразу, впрочем, может повторить каждый участник олимпийского турнира. Разве нет амбиций у играющего в почти родном Париже капитана марокканцев Хакими? Или у динамовца Бальбуэны, который едет на Игры с Кубка Америки? Лето сборных продолжается!