Сечина выступила против исключения конного спорта из программы Олимпиад

Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина прокомментировала предложения об исключении конного спорта из программы Олимпийских игр.

В 2024 году американская компания по защите животных PETA обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением исключить конный спорт из программы Олимпиад.

«Эта компания не первая, кто выступает с предложениями исключить конный спорт из программы Олимпийских игр. Практически каждый год этот вопрос включают в повестку генеральных ассамблей Международной федерации конного спорта, а затем каждый раз его благополучно снимают. Конный спорт как был, так и остается в программе Олимпийских игр, Олимпиаду без нашего вида спорта представить невозможно. Надеюсь, и в будущем его никогда не исключат», — цитирует Сечину ТАСС.

Конный спорт неизменно входит в программу Олимпийских игр с 1912 года.