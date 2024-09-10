Ставшая на Олимпиаде мемом би-герл из Австралии возглавила мировой рейтинг. Как такое возможно?

Рэйчел Ганн якобы стала лучшей в мире в брейкинге.

Если вы хотя бы краем глаза смотрели брейк-данс на Олимпиаде, то наверняка помните Рэйчел Ганн. 36-летняя би-герл из Австралии стала одним из символов Игр в Париже, а ее своеобразный (мягко скажем) стиль танца открыл широкую дискуссию касательно олимпийского будущего брейкинга.

В самом брейкинг-сообществе пытались защитить свой вид спорта логичным аргументом — зачем судить обо всей дисциплине разом только по выступлению худшей спортсменки? И его можно было бы принять, если бы не удивительный факт. В обновленном мировом рейтинге Международной федерации танцевального спорта Ганн — первая. И это не шутка.

Проиграла все батлы в Париже

Хотите вы этого или нет, но брейкинг — это настоящий спорт. От участников здесь требуется выполнять сложные гимнастические элементы под ритмичную музыку, так что дисциплина не только требовательная, но и довольно захватывающая. Брейк-данс давно ждал олимпийского шанса, и в целом дебют в Париже получился весьма успешным. Если бы не одно «но» — австралийка Рэйчел Ганн. 36-летний профессор Университета Маккуори отобралась на Игры только благодаря специфической системе отбора и квоте для Океании. И все же наблюдать за действиями би-герл, попавшей якобы в число 16 лучших девушек в мире, было как минимум неловко. Ганн делала нелепые движения, которые никак не ассоциируются с брейк-дансом. Да и на танец в целом это было не очень похоже, но самой спортсменке они показались оригинальными. Не оценили творчество Рэйчел и судьи — она проиграла все три батла со счетом 0:18.

Выступление Ганн вызвало настоящее негодование болельщиков, и так скептически относившихся к добавлению данной дисциплины в программу Олимпиады. В соцсетях упоминаний Рэйчел куда больше, чем олимпийской чемпионки по брейкингу — японки Ами Юасы. И все можно было бы списать на попытку МОК расширить олимпийскую географию (в конце концов, все же помнят лыжника из Венесуэлы Адриана Солано, получившего гордый титул «худшего в истории»), если бы не ломающий мозг факт. На текущий момент Ганн — лучшая би-герл в мире по версии WDSF — Всемирной федерации танцевального спорта. То есть буквально худшая из участниц олимпийского турнира почему-то возглавляет мировой рейтинг. При этом в нем даже не представлен ни один призер олимпийских соревнований — нет ни японки Ами, ни литовки Доминики Баневич, ни китаянки Лю Цинъи. Эти девушки в элитную группу по мнению WDSF не входят.

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В мировом рейтинге нет ни одного призера прошедшей Олимпиады в Париже

В мировой рейтинг WDSF включила 57 би-герл. Мужчин немного больше — 85. Но проблемы все те же — в списках нет ни канадца Филипа Кима, ни француза Дэниса Сивила, ни американца Виктора Монтальво. А именно они заняли олимпийский пьедестал. Причем ребята появились в Париже не из ниоткуда. Тот же Монтальво год назад выиграл чемпионат мира. Но это не повод включать его в рейтинг, зато сразу пять австралиек попали в топ-10. Такой парадокс стал возможен из-за очень странной системы подсчета рейтинговых очков WDSF. Он основан на 52-недельном цикле. То есть учитываются только те очки, которые вы успели заработать в течение последнего года. В олимпийский год Международная федерация танцевального спорта провела весьма ограниченное число соревнований. Буквально в рейтинге учитывались только два события — это чемпионат Океании, который прошел в октябре 2023 года, и Мировая серия WDSF в Гонконге в декабре 2023-го.

Ганн выиграла чемпионат Океании, что принесло ей 1000 очков и позволило возглавить мировой рейтинг, где она будет вплоть до конца октября этого года. Этот факт шокировал сообщество — буквально опозорившая свой вид спорта спортсменка, поставившая на кон его будущее, теперь считается лучшей в мире. А всему виной странный подход WDSF к олимпийскому отбору. Федерация ввела, помимо мирового рейтинга, отдельный квалификационный список олимпийского рейтинга. Согласно ему можно было рассчитывать как на прямую олимпийскую квоту, так и на место в итоговой предолимпийской квалификации. Лучшие брейкеры планеты старались экономить свои силы и участвовали только в тех стартах, которые предлагали гарантированную путевку на Игры в Париже. Более того, получив заветную олимпийскую лицензию, брали паузу и концентрировались на подготовке к Олимпиаде. В результате уже с лета 2023-го вплоть до появления на площади Согласия французской столицы брейк-данс остался без своей элиты.

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Худший аргумент в пользу олимпийского будущего

Лучшие из лучших не видели никакого смысла участвовать в промежуточных соревнованиях и следить за мировым рейтингом WDSF, поскольку он ничего не решал. Однако в последний момент, буквально за несколько недель до старта Игр, Международная федерация танцевального спорта вновь всех огорошила, объявив, что этот самый мировой рейтинг будет использоваться для «посева» участников Олимпиады. Напомним, что к тому моменту у большинства спортсменов уже сгорели их рейтинговые очки. В результате один из главных фаворитов американец Виктор Монтальво, действующий чемпион мира, получил только восьмой «посев» и был вынужден пробираться через сильных конкурентов уже на групповом этапе. Возможно, это повлияло и на итоговое поражение Виктора — к полуфиналу у него уже банально не было сил. Чемпионка Европы Индия Сарджо и вовсе получила последний, 16-й «посев». То есть была ниже в рейтинге и той самой Ганн, и Манижи Талаш из Афганистана.

Нет никаких вопросов к самой австралийке. После Олимпиады она столкнулась с массой хейта в свой адрес, по существу незаслуженного. Она честно получила право на участие в Играх, став чемпионкой Океании. Не ее вина, что это был турнир низкого уровня, где разыгрывалась прямая олимпийская квота. Но как адекватно воспринимать федерацию, мировой рейтинг которой возглавляет не представляющая в спортивном смысле из себя почти ничего спортсменка? Ее статус лучшей из лучших разбивается статистикой с все того же официального сайта WDSF. Рэйчел практически гарантированно занимает места в последней десятке любого крупного турнира. Брейк-данс сейчас на перепутье. Его не будет на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, а по Брисбену-2032 итоговое решение еще не приняли. С одной стороны, МОК понимает перспективы молодой аудитории, с другой — слышит критику консервативного ядра. И такие казусы, как лидерство в мировом рейтинге Ганн, явно дают аргументы в пользу последних.