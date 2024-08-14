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Париж-2024

Сегодня, 13:15

Российский би-бой — о пропуске Олимпиады: «Все, кто со мной общался, видели — чувства от трансляций обостренные»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в интервью «СЭ» поделился своими эмоциями от просмотра Олимпиады-2024 в Париже по интернету, в то время как спортсмена считали одним из фаворитов этих соревнований.

«Меня многие спрашивали о моем эмоциональном состоянии. Интересовались тем, как я себя вообще сейчас чувствую. Так вот, отвечаю всем сразу: все нормально. Уже прошел какой-то эмоциональный выдох после Олимпиады. Нет ничего такого, что прям во мне бы засело и я из-за этого сильно негодовал.

Единственное, конечно, я думал, что день выступлений парней пройдет для меня попроще и я смогу оценивать все куда хладнокровнее. Потому что я давно тему Олимпиады для себя уже отпустил и был готов смотреть эти Олимпийские игры без лишних эмоций. Искренне радовался за ребят, я и правда хорошо отношусь ко всем участникам. Всем желал самого лучшего. Хотелось, чтобы они здорово выступили, представили на весь мир свой стиль, нашу культуру. Но тем не менее где-то на подсознательном уровне были нервы. Все, кто со мной общался, видели, что чувства такие от трансляций... обостренные», — сказал Чернышев.

Сергей Чернышев отказался от выступления на соревнованиях под нейтральным флагом.

Полностью интервью Чернышева читайте на сайте «СЭ»

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