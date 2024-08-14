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Париж-2024

Сегодня, 13:30

Российский би-бой — об австралийской би-герл: «Должен быть какой-то отсев на Олимпиаде, цензура»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от выступления австралийской би-герл Рэйчел Ганн на Олимпийских играх-2024 в Париже.

36-летняя спортсменка проиграла все батлы и стала «героем» соцсетей.

— Давайте так. Если бы речь шла о коммерческом турнире, то спортсменка такого уровня на него бы не попала. Эта девушка банально не прошла бы отбор, ее бы не пригласили. Но так как это Олимпийские игры и они должны охватывать максимальную географию, то вот мы видим и такой уровень.

Как по мне, в любом случае должен быть какой-то отсев, цензура. Значит, совсем некого было от Австралии отправить. Но меня гораздо больше волнует реакция СМИ и соцсетей. Ведь дальше, натурально говоря, пошел уже какой-то цирк...

Это побочный эффект олимпийской системы отбора по континентам. Квоты отдаются странам, где этот вид спорта еще не так развит. Но давайте тогда покажем людям и других спортсменов, чтобы была возможность увидеть обе стороны. Но в социальных сетях продвигаются только забавные нарезки из выступления этой австралийки. Вот она — реклама брейкинга. Или же незрелищные, странные моменты от других спортсменов. Давайте я сделаю нарезку, как в прыжках с шестом все падают и сбивают планку. И буду говорить, что это бредовый спорт. Глупо? Несправедливо? Так у нас получается то же самое, — сказал Чернышев.

В медиа активно иронизировали над низким уровнем спортсменки и странным стилем ее танца.

Полностью интервью Чернышева читайте на сайте «СЭ»

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