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Париж-2024

Сегодня, 17:47

Австралийка ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за батлы в брейкинге на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Австралийская спортсменка Рэйчел Ганн ответила пользователям соцсетей, раскритиковавшим ее выступление на соревнованиях по брейкингу на Олимпиаде-2024.

Австралийка проиграла все три батла на Играх в Париже с одинаковым счетом 0:18. В социальных сетях под видео с ее танцами осталось большое количество комментариев от людей из разных стран, которые высмеяли ее из-за нелепых движений, не свойственных брейк-дансу.

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«Я хотела приехать сюда и сделать что-то новое, необычное и творческое — в этом моя сила, моя креативность. Я никогда не собиралась превзойти этих девушек в том, что у них получается лучше всего, — в динамике и мощных движениях. Мне хотелось двигаться по-другому, быть артистичной и креативной, потому что много ли у вас шансов в жизни сделать это на международной сцене? Я всегда была аутсайдером и хотела оставить свой след другим способом», — приводит слова Ганн The Guardian.

Соревнования по брейкингу на Олимпийских играх выиграла японская танцовщица Ами Юаса. В финале 25-летняя японка оказалась сильнее 17-летней литовской спортсменки Доминики Баневич (Ника). Лю Цинъи из Китая завоевала бронзовую медаль.

Источник: The Guardian
Олимпиада
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