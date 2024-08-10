Спортсменку Талаш дисквалифицировали на Олимпиаде за послание в поддержку женщин Афганистана
Спортсменка сборной беженцев Манижа Талаш дисквалифицирована на Олимпийских играх в Париже за демонстрацию политического лозунга, сообщает RMC Sport.
В пятницу, 9 августа, Талаш выступала на олимпийском турнире по брейкингу и надела на себя накидку с надписью «Свободу афганским женщинам» на английском языке.
По данным источника, девушка покинула Игры за то, что поместила политическое послание на своей одежде. Политические лозунги и заявления запрещены на спортивных площадках и подиумах Олимпиады.
В августе 2021 года девушка вместе с братом бежала через горы в Пакистан, а оттуда переехала в Испанию.
При поддержке Евросоюза Талаш получила политическое убежище в этой стране, вновь стала появляться на соревнованиях и получила именную олимпийскую квоту.