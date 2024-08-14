Би-бой Чернышев — российским журналистам: «Уважайте спортсменов своей же страны. Давайте приглашу на свои тренировки»

Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в интервью «СЭ» пригласил всех критиковавших брейкинг на основе выступления австралийской би-герл Рэйчел Ганн журналистов на Олимпийских играх-2024 в Париже на свои тренировки.

Чернышев утверждает, что подобными постами в СМИ подрывали авторитет его вида спорта.

— У нас в России брейкинг развит на высшем уровне. Очень много сильных детей, юниоры, по молодым ребятам и девушкам мы лучшие в мире. И тут на огромную аудиторию их труд высмеивается. Покажите, как все выглядит на самом деле, а не искажайте реальность. Иначе это абсолютное неуважение к спортсменам своей же страны. Не хочу в очередной раз про себя, но у нас в стране есть первый олимпийский чемпион юношеских Олимпийских игр. Уважайте труд атлетов.

Мы все тренируемся, работаем. А тут пошли сразу разговоры о том, что олимпийцы проходят через кровь, боль и слезы на пути к Олимпиаде. И тут вы, брейкеры, что вы тут забыли? Показывая на австралийку. А почему только на нее надо смотреть? Давайте я вас приглашу на свои тренировки, могу пригласить на тренировки моих учеников. Всех журналистов, кто захочет, могу пригласить, — сказал Чернышев.

В медиа активно иронизировали над низким уровнем Ганн и странным стилем ее танца.

Полностью интервью Чернышева читайте на сайте «СЭ»