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Брейк-данс

Париж-2024

Сегодня, 02:00

Брейк-данс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по брейк-дансу на Олимпиаде 2024 пройдут с 9 по 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Соревнования по брейк-дансу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут 9 и 10 августа 2024 года на площади Согласия в Париже. Всего будет разыграно два комплекта наград у мужчин и женщин.

Брейк-данс дебютирует в программе Игр. Определять сильнейших танцоров будут по олимпийской системе.

Брейк-данс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

9 августа, пятница

17:00. Женщины. Предварительный раунд
21:00. Женщины. Четвертьфинал #1
21:07. Женщины. Четвертьфинал #2
21:14. Женщины. Четвертьфинал #3
21:21. Женщины. Четвертьфинал #4
21:45. Женщины. 1/2 Финала #1
21:52. Женщины. 1/2 Финала #2
22:14. Женщины. Финал за 3-е место
22:23. Женщины. Финал

10 августа, суббота

17:00. Мужчины. Предварительный раунд
21:00. Мужчины. Четвертьфинал #1
21:07. Мужчины. Четвертьфинал #2
21:14. Мужчины. Четвертьфинал #3
21:21. Мужчины. Четвертьфинал #4
21:45. Мужчины. 1/2 Финала #1
21:52. Мужчины. 1/2 Финала #2
22:14. Мужчины. Финал за 3-е место
22:23. Мужчины. Финал

Полное расписание соревнований по брейк-дансу доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
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