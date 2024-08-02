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Брейк-данс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по брейк-дансу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут 9 и 10 августа 2024 года на площади Согласия в Париже. Всего будет разыграно два комплекта наград у мужчин и женщин.
Брейк-данс дебютирует в программе Игр. Определять сильнейших танцоров будут по олимпийской системе.
Брейк-данс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
9 августа, пятница
17:00. Женщины. Предварительный раунд
21:00. Женщины. Четвертьфинал #1
21:07. Женщины. Четвертьфинал #2
21:14. Женщины. Четвертьфинал #3
21:21. Женщины. Четвертьфинал #4
21:45. Женщины. 1/2 Финала #1
21:52. Женщины. 1/2 Финала #2
22:14. Женщины. Финал за 3-е место
22:23. Женщины. Финал
10 августа, суббота
17:00. Мужчины. Предварительный раунд
21:00. Мужчины. Четвертьфинал #1
21:07. Мужчины. Четвертьфинал #2
21:14. Мужчины. Четвертьфинал #3
21:21. Мужчины. Четвертьфинал #4
21:45. Мужчины. 1/2 Финала #1
21:52. Мужчины. 1/2 Финала #2
22:14. Мужчины. Финал за 3-е место
22:23. Мужчины. Финал
Полное расписание соревнований по брейк-дансу доступно в разделе на сайте «СЭ».