Российский би-бой — об Играх в Париже: «Политика на этой Олимпиаде присутствует, если я даю интервью из Воронежа»

Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте своего вида спорта на большой Олимпиаде на Играх в Париже в 2024 году.

— Я смотрел эти Олимпийские игры как профессионал, как человек компетентный. И заявляю, что соревнования прошли успешно, независимо от результатов. На 90 процентов следить за выступлениями ребят было любопытно. Ничего такого критичного не случилось. Понятно, что можно было подготовиться получше некоторым и на состав участников повлияла где-то политика...

На мой взгляд, в спорте априори политики не должно быть. Но, как мы сейчас видим, политика на этой Олимпиаде присутствует, раз я с вами разговариваю из Воронежа, а не из Парижа. Но это уже мой взгляд как профессионала, как человека, который в этом глубоко разбирается и погружен в детали. А вот если просто в общем взять картинку, как это выглядело для обычных людей, и не придираться, то все весьма успешно получилось. Опять же будет любопытно оценить реакцию мира на первую Олимпиаду с брейкингом спустя некоторое время и проанализировать, — сказал Чернышев.

Сергей Чернышев отказался от выступления на соревнованиях под нейтральным флагом.

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