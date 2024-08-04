Как в спорте отличают мужчину от женщины? Разрешить спор вокруг подозрительных боксерш при желании очень просто

Скандал вокруг Иман Халиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня — результат бездействия МОК в ситуации, которая повторялась в мировом спорте много раз.

Шоу вокруг боксерш неопределенного пола на Олимпиаде в Париже продолжается. В воскресенье свою партию в нем сыграла Светлана Станева из Болгарии, проигравшая в четвертьфинале турнира в весовой категории до 57 кг Линь Юйтин из Тайваня — одной из двух спортсменок, которых именуют «интерсексами». После завершения поединка Станева отказалась пожать руку сопернице, а также дважды показала зрителям скрещенные пальцы, как бы демонстрируя наличие у себя женских XX-хромосом. Нет никаких сомнений, что акции в отношении Линь, а также ее «подруги по несчастью» Иман Хелиф из Алжира (весовая категория до 66 кг) продолжатся в полуфиналах, куда обе брутальные барышни благополучно пробились, обеспечив себе как минимум бронзовые медали.

Некоторые национальные олимпийские комитеты уже требуют отстранения «мужчин» от турнира, а в МОК вяло отбиваются, заявляя, что для насильственных проверок нет никаких оснований и они вообще являются «нарушением прав человека». Ну а тесты, после которых Юйтин и Хелиф получили обвинения в неполном соответствии женскому полу, якобы были проведены незаконно. И обвиняют в этом, естественно, Россию, а конкретно — главу Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянина Умара Кремлева. Якобы на прошлогоднем чемпионате мира Иман и Линь подучили дисквалификацию по инициативе функционеров — ради продвижения по турнирной сетке неких «блатных спортсменок».

Руководство IBA действительно говорит странные вещи о том, что вывод о мужских признаках в организме алжирки и таиландки был сделан после обнаружения в их биопробах мужской Y-хромосомы. Однако проверка слюны на хромосомы — это очень старый метод, который давно не используется в мировом спорте, поскольку был признан некорректным. Большинство федераций для допуска к женским соревнованиям тестируют уровень тестостерона. Однако участницы боксерского турнира в Париже такую проверку, видимо, не прошли из-за конфликта МОК и IBA, в результате чего допуском к Олимпиаде занималась отдельная комиссия, не слишком искушенная в боксерских делах.

Так может ли МОК оперативно покончить с дискуссиями о праве гиперандрогеновых боксерш выступать в женских соревнованиях? Безусловно, может, а ссылки на «права человека» здесь неуместны, поскольку выступление девушек с повышенным уровнем тестостерона нарушает права остальных участниц соревнований, у которых уровень тестостерона в норме. Где же находится «верхняя планка» по содержанию мужского полового гормона в обычном женском организме и как ее вычислили для спорта? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории по поискам женского начала на официальных соревнованиях.

Стэлла Уолш (слева). Фото Getty Images

Униженное достоинство

Впервые «нежелательные элементы» на женских стартах обнаружились в 1930-х. Самым громким здесь получился конфликт между американской бегуньей польского происхождения Стэллой Уолш (Станиславой Валасевич) и ее соотечественницей Хелен Стивенс. Уолш попыталась обвинить Стивенс в принадлежности к мужскому полу, но Стивенс доказала свою «честность» при помощи гинекологического осмотра. А много лет спустя, в 1980-м, Стэлла погибла во время ограбления магазина в США и при вскрытии якобы было обнаружено, что ее организм имел мужские признаки. В крови бывшей чемпионки обнаружили мужскую Y-хромосому. На самом деле это ничего не доказывает, но многие болельщики после этого твердо убеждены, что Уолш-Валасевич была интерсексом.

Также известна история Генриха (Доры) Ратьен — немецкого прыгуна в высоту, который на Олимпиаде 1936 года занял четвертое место в женском турнире, а потом выиграл чемпионат Европы. Однако в конце концов выяснилось, что он мужчина, хоть и с психическими отклонениями. По нынешней «классификации» этот персонаж был бы назван трансвеститом. Также можно упомянуть чешского интерсекс-бегуна Зденека Коубека (Здену Коубкову), польского копьеметателя Витольда (Софию) Сментека, британского атлета Марка (Мэри) Уэстона... В общем, необходимость проводить проверку пола на женских соревнованиях для всех стала очевидна. И до конца 1960-х многие спортсменки получали допуск к соревнованиям по справке от гинеколога.

Такую проверку, в частности, проходили и все советские спортсменки, которых подозревали в «гендерном несоответствии». Например, волейболистка и легкоатлетка Александра Чудина, толкательницы ядра Тамара и Ирина Пресс, лыжница Клавдия Боярских и другие. Были «мужеподобные» спортсменки и в других сборных. В частности — нидерландская легкоатлетка Фукье Диллема. Однако к началу 1960-х сформировалось мнение, что визуальный осмотр гениталий является для спортсменок унизительным и не гарантирует от мошенничества (например, в случае сговора врача и пациентки). Поэтому в 1967 году МОК ввел гендерный тест, который представлял собой проверку соскоба слюны для поиска телец Барра, которые присутствуют только в клетках с женскими XX-хромосомами.

Эрика Шинеггер. Фото Global Look Press

Третий пол

Почти сразу кампания по поиску «ненадлежащих персон» в женских соревнованиях принесла результат. 20-летняя австрийская горнолыжница Эрика Шинеггер была уличена в том, что она — мужчина. Причем это стало новостью и для самой спортсменки. Выяснилось, что у Эрики имеются вросшие в тело мужские половые органы. Во время внутриутробного развития они почему-то не «прорвались» наружу, и их невозможно было обнаружить визуально. Шинеггер ушла из спорта, вернула медали, сделала операцию и, став мужчиной, начала новую жизнь.

Правда, впоследствии выяснилось, что хромосомный метод тоже не совсем корректен. Например, польская легкоатлетка Ева Клобуковска и советская конькобежка Халида Щеголева, провалившие гендерные тесты, впоследствии стали матерями. И это поставило спортивных чиновников в идиотское положение. Ведь именно способность рожать детей в конечном счете отличает женщин от мужчин, а не результаты каких-то анализов. В конце концов испанская барьеристка Мария Хосе Мартинес-Патиньо в 1980-х через суд доказала, что допуск к женским стартам через соскоб слюны некорректен, и эти проверки отменили вплоть до 2000-х, когда споры о мужском и женском началах в спорте вспыхнули с новой силой.

На чемпионате мира по легкой атлетке 2009 года всех взбаламутила бегунья на 800 метров из ЮАР Кастер Семеня. 18-летняя спортсменка слишком уж выделялась на фоне соперниц своими физическими данными — ажиотаж получился такой же, как сейчас вокруг боксерш из Алжира и Тайваня. Многие стали требовать от World Athletics разобраться, не является ли Семеня на самом деле мужчиной. Эта задача оказалась не такой уж банальной — визуальные осмотры и хромосомные тесты к тому времени отменили, а других способов для однозначных выводов в распоряжении ученых не оказалось. «Они думали, что у меня есть член. Я сказала им: «Всё в порядке, я женщина, если вы хотите убедиться в этом, я покажу вам свою вагину», — рассказывала Кастер в интервью HBO.

Легкоатлетка прошла врачебный осмотр — у гинеколога, эндокринолога, психолога и эксперта по гендерным вопросам. Они констатировали, что у Семени гиперандрогения — ее организм без всяких лекарств-анаболиков вырабатывал тестостерон практически в мужских объемах. И тогда в спортивных кругах случилась жесткая дискуссия о том, где проходит грань между физической одаренностью атлета и нарушением прав на честную конкуренцию. С одной стороны — Кастер получила гормональные бонусы не за счет «химии», а от природы. С другой — подобные преимущества лишали обычных женщин шансов на победу над соперницей, «одаренной» сверх меры.

Вообще-то многие чемпионы стали великими не только с помощью характера и тренировок, но и благодаря анатомическим особенностям — например, повышенному объему легких, длинным конечностям, крупным ладоням и ступням. Такие бесполезные для обычной жизни, но принципиальные для конкретных видов спорта аномалии принято считать частью таланта, божественным даром. Однако в случае с женским спортом и тестостероновыми бонусами интерсексов все не так однозначно. Ведь соревнования среди женщин создавались, чтобы дать шанс на победу обычным барышням, а не представительницам «третьего пола».

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Самоустранение МОК

По просьбе World Athletics Кастер два года воздерживалась от выступлений, пока международная федерация в 2011-м не ввела для женских стартов максимальный порог тестостерона в 10 нмоль/л. У Семени естественный уровень оказался выше, и спортсменке пришлось снижать его при помощи супрессивных гормональных препаратов. «Меня тошнило, я набирала вес, у меня случались панические атаки. Я опасалась, что вот-вот упаду с сердечным приступом, — вспоминала южноафриканка ощущения от лекарств, которые требовались ей исключительно для допуска на соревнования. — Это как резать себя ножом каждый день. Но у меня не оставалось выбора. Если я хотела попасть на Олимпийские игры, это был единственный вариант».

Уровень результатов Кастер из-за гормональной терапии упал, и она проиграла Марии Савиновой забег на 800 метров на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012 (через несколько лет золото Лондона перейдет к Семени из-за допинговых обвинений в адрес россиянки). В конце концов южноафриканка взбунтовалась и пошла в суд, заявив, что заставлять женщину пить лекарства без медицинских показаний — это дискриминация. И перед World Athletics встала проблема — арбитраж потребовал от ответчика конкретной информации. Не общих рассуждений о влиянии уровня тестостерона на женские результаты, а четких научных данных: какие гормональные показатели улучшают конкурентоспособность и насколько именно.

Семеню поддержала другая гиперандрогенная бегунья — Дути Чанд из Индии. Вместе в 2015 году они добились отмены лимитов на тестостерон, после чего Кастер выиграла Олимпиаду в Рио. А первая научная работа на данную тему за авторством Стефана Бермона и Пьер-Ива Гарнье появилась только в 2017-м. В этом труде на основании биологических показателей 2127 участников ЧМ-2011 и ЧМ-2013 утверждалось: показатели тестостерона выше 5 нмоль/л положительно влияют на результаты женских соревнований в беге на дистанции от 400 метров до одной мили (1609 м). Для того чтобы распространить данный вывод на другие дисциплины легкой атлетики, у Бермона и Гарнье не хватило ни времени, ни исходных данных.

Между тем надо было спешить, ведь в женском беге на средние дистанции на фоне успехов Кастер случилось настоящее нашествие спортсменок с DSD (differences with sexual development — отличиями в половом развитии). Помимо Семени и Чанд на элитный уровень вышли Маргарет Вамбуи из Кении, Франсин Нийонсаба из Бурунди, Аминату Сейни из Нигера, а чуть позже появились еще и намибийки Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, а также Фиордолиса Кофил из Доминиканы. World Athletics срочно вернула тестостероновый лимит, снизив планку до 5 нмоль/л в течение года. Для Кастер это было равносильно окончанию карьеры. Снова пить гормоны или менять терапию она отказалась, а попытки выступать на других дистанциях завершились провалом.

При этом интерсекс-спортсменка продолжала оспаривать правила, нашла сочувствие в Совете по правам человека ООН и добралась до Страсбургского трибунала. Под давлением борцов за права меньшинств Бермон и Гарнье признали, что их исследование «могло ввести в заблуждение» и на самом деле они не рекомендовали дискриминационных ограничений. Но международная федерация, несмотря на давление, правил не поменяла. Больше того, в 2023 году ограничения распространили на все дисциплины легкой атлетики, а порог тестостерона снизили до 2,5 нмоль/л. Это при том, что в крови взрослого здорового мужчины этот гормон содержится в соотношении от 5 до 30 нмоль/л, а в женском — до 2 нмоль/л. Примеру легкоатлетов последовали и некоторые другие виды спорта — похожие правила сейчас есть в плавании, велоспорте и даже в шахматах.

При этом МОК самоустранился от проблемы. Если до Олимпиады-2020 действовало правило допуска до женских соревнований Олимпиады с показателем тестостерона до 10 нмоль/л, то теперь каждая федерация решает этот вопрос самостоятельно. Но в боксе из-за отзыва лицензии у IBA этот вопрос оказался в подвешенном состоянии, и формально никаких ограничений сейчас нет. Тем не менее ничто не мешает МОК проверить Иман Халиф и Линь Юйтин по своим старым правилам и, если эти спортсменки проходят по уровню тестостерона, навсегда закрыть этот вопрос. Ну или подтвердить отстранение, поскольку мир спорта точно не успокоится, пока в данном вопросе не возникнет определенность.