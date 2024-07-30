Еще один инцидент на Олимпиаде: МОК допустил двух трансгендеров до турнира по боксу

В Париже выступят Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых в прошлом году отстранила IBA.

Очередной скандал намечается на Олимпиаде в Париже — на этот раз в боксе. В ближайшие дни на ринг в женской части турнира выйдут трансгендеры Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня.

Первая (первый?) должна в четверг сразиться в полусреднем весе с итальянкой Анджелой Карини. Вторая (второй?) боксирует в полулегком весе и выйдет на ринг в пятницу, 2 августа.

Как заявило руководство МОК, обе так называемые девушки соответствуют критериям отбора. Такие выводы чиновники сделали, несмотря на то что в 2023 году Хелиф и Юйтин были отстранены IBA от участия в чемпионате мира, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что гражданки являются мужчинами.

«По результатам генетических тестов доказано, что они имеют ХY-хромосомы. Впоследствии их исключили из состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт», — объяснил решение об отстранении «переобувшихся» мужчин глава организации Умар Кремлев.

Олимпийский комитет Алжира тогда нанес ассоциации ответный удар, заявив, что дисквалификация — часть «заговора» с целью лишить страну золота, а высокий тестостерон объяснил медицинскими причинами. На решение IBA это не повлияло, но, похоже, подействовало на чиновников МОК.

Появление трансгендеров на соревнованиях женщин на Играх стало возможным после того, как в 2016 году им разрешили выступать даже без операции по смене пола — при условии принудительного ограничения уровня тестостерона, который превышал количество этого гормона у обычной женщины.

Линь Юйтин. Фото Соцсети

Решение сомнительное, поскольку, по словам врачей, мужчина даже после операции и приема препаратов имеет преимущество перед женщиной. Особенно если хирургическое вмешательство произошло в зрелом возрасте, когда скелет и мышцы человека уже сформировались.

Первый трансгендер на Олимпиаде появился в Токио и выступил неудачно: 43-летний экс-мужчина Лорел Хаббард в весовой категории до 87 килограммов остался без наград. Поэтому ее/его участие в Играх вызвало общественный резонанс у феминистского движения. Но не такой, как появление впоследствии в США пловчихи Лии Томас. Будучи мужчиной, она не показывала высоких результатов, а попав в бассейн с женщинами, стала обыгрывать призеров соревнований в столице Японии.

Как результат, МОК самоустранился от проблемы, отдав все на откуп международным федерациям: теперь они сами должны решать, допускать ли трансгендеров до соревнований. В итоге Томас путь на Игры в Париже преградила World Aquatics, запретив сменившим пол мужчинам выступать с женщинами и пообещав придумать для них отдельный турнир. То же самое сделали и в ряде других видов спорта, в частности в боксе.

Однако на фоне конфронтации с IBA, которой руководит Кремлев (федерацию лишили права проведения олимпийского отбора, и теперь судьба бокса на следующих Играх в Лос-Анджелесе оказалась под вопросом. — Прим. Е.З.), в МОК, по всей видимости, готовы отменить все решения, принятые организацией. В итоге после выхода на ринг Иман Хелиф и Линь Юйтин главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, вероятно, вновь придется извиняться.