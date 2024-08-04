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Париж-2024

Сегодня, 18:50

Леброн Джеймс оценил команды, вышедшие в плей-офф Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард сборной США Леброн Джеймс прокомментировал потенциальных соперников национальной команды в плей-офф Олимпиады в Париже.

В 1/4 финала американцы сыграют со сборной Бразилии. Матч пройдет во вторник, 6 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.

«Здесь много отличных команд. Очевидно, Канада и Германия. Мне нравится, как боролась Греция. В нашей группе была Сербия, мы знаем, на что они способны. Австралия тоже. Мы должны быть готовы к любому сопернику», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.

В других парах четвертьфинала олимпийского турнира сыграют: Германия — Греция, Сербия — Австралия и Франция — Канада.

Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
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Определились четвертьфинальные пары баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже
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