Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин
В мужском баскетбольном турнире на Олимпиаде-2024 6 августа пройдут четвертьфиналы
Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 11-й медальный день. В мужском баскетбольном турнире пройдут четвертьфиналы. Игры 1/2 финала состоятся 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
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Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин
- 12.00 Германия — Греция
- 15.30 Сербия — Австралия
- 19.00 Франция — Канада
- 22.30 Бразилия — США
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.
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