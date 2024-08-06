В мужском баскетбольном турнире на Олимпиаде-2024 6 августа пройдут четвертьфиналы

Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 11-й медальный день. В мужском баскетбольном турнире пройдут четвертьфиналы. Игры 1/2 финала состоятся 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

12.00 Германия — Греция

15.30 Сербия — Австралия

19.00 Франция — Канада

22.30 Бразилия — США

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.