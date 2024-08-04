Определились четвертьфинальные пары баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже

В субботу, 3 августа завершилась групповая стадия мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

В группе C сборная США разгромила Пуэрто-Рико (104:83), а Сербия победила Южный Судан (96:85). Американцы заняли первое место в группе C, сербы — на второй строчке, обе команды вышли в плей-офф.

Из группы A в плей-офф напрямую попали Канада и Австралия, из группы B — Германия и Франция. В качестве лучших команд, занявших в своих группах третьи места, в четвертьфинал попали Греция (группа A) и Бразилия (группа B). Южный Судан, ставший третьим в группе C, уступил грекам и бразильцам по дополнительным показателям и вылетел с турнира.

Пары четвертьфинала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024:

США — Бразилия

Германия — Греция

Канада — Франция

Сербия — Австралия

Четвертьфинальные матчи мужского баскетбольного турнира на Играх в Париже пройдут 6 августа.