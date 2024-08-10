Сборные Германии и Сербии сыграют в матче за 3-е место олимпийского баскетбольного турнира

Сборные Германии и Сербии сыграют в матче за 3-е место олимпийского баскетбольного турнира в субботу, 10 августа. Игра пройдет на площадке «Аккор Арены» («Париж Берси») в Париже (Франция) и начнется в 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В 1/2 финала немецкая сборная проиграла Франции со счетом 69:73. Сербы уступили команде США — 91:95.

Финал олимпийского баскетбольного турнира состоится 10 августа.