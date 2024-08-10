Французские баскетболистки вышли в финал Олимпиады в Париже
Женская сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже.
Хозяйки турнира в полуфинале обыграли сборную Бельгии в овертайме со счетом 81:75. По ходу встречи бельгийки упустили преимущество +15 очков.
В финале Франция сыграет с США. Бельгия встретится с Австралией в матче за бронзу. Игры пройдут 11 августа.
Баскетбол
Олимпийские игры. Женщины
1/2 финала
Франция — Бельгия — 81:75 ОТ (14:17, 17:19, 17:15, 18:15, 15:9)
9 августа. Париж. «Bercy Arena».
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