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Париж-2024

Сегодня, 00:20

Французские баскетболистки вышли в финал Олимпиады в Париже

Руслан Минаев
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Женская сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже.

Хозяйки турнира в полуфинале обыграли сборную Бельгии в овертайме со счетом 81:75. По ходу встречи бельгийки упустили преимущество +15 очков.

В финале Франция сыграет с США. Бельгия встретится с Австралией в матче за бронзу. Игры пройдут 11 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

Франция — Бельгия — 81:75 ОТ (14:17, 17:19, 17:15, 18:15, 15:9)

9 августа. Париж. «Bercy Arena».

Баскетбол
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Американские баскетболистки вышли в финал Олимпийских игр в Париже
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