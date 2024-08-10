Французские баскетболистки вышли в финал Олимпиады в Париже

Женская сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже.

Хозяйки турнира в полуфинале обыграли сборную Бельгии в овертайме со счетом 81:75. По ходу встречи бельгийки упустили преимущество +15 очков.

В финале Франция сыграет с США. Бельгия встретится с Австралией в матче за бронзу. Игры пройдут 11 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

Франция — Бельгия — 81:75 ОТ (14:17, 17:19, 17:15, 18:15, 15:9)

9 августа. Париж. «Bercy Arena».