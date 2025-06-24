Олимпиада
24 июня, 16:05

Роднина — о Ковентри: «Давайте дождемся не высказываний, а принятия решений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на официальное вступление Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Изменится ли ситуация в отношении России? Не надо гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим. Давайте дождемся не высказываний, а принятия решений и воплощения их в жизнь», — сказала Роднина «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

