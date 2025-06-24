Роднина: «Если мы радуемся крохам со стола, а Бах считает это достижением, у нас явно не совпадают интересы»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова бывшего президента МОК Томаса Баха, назвавшего участие россиян в парижской Олимпиаде одним из своих достижений на посту главы организации.

«Если мы радуемся крохам со стола и объедкам, а он это считает своим достижением, то у нас явно не совпадают интересы. Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения в целом», — сказала Роднина «СЭ».

Бах возглавлял МОК с 2013 года. На посту президента организации его сменила представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, победившая на выборах в марте.

Российские спортсмены были допущены к Олимпиаде в Париже с ограничениями и в нейтральном статусе. В столице Франции выступили 15 россиян.