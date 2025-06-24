Бах назвал участие россиян в Олимпиаде одним из своих главных достижений на посту президента МОК

Бывший президент МОК Томас Бах заявил, что гордится участием в Олимпиаде-2024 спортсменов из всех 206 олимпийских комитетов, включая россиян.

«Несмотря на то что многие из их стран находились в состоянии конфликта, спортсмены уважали друг друга. Спортсмены создали культуру мира, приняли свою роль послов мира», — приводит РИА «Новости» слова 71-летнего немца со ссылкой на пресс-службу МОК.

По словам Баха, в Париже спортсмены собрались вместе, чтобы выступить с трогательным призывом к миру.

«В этом призыве приняли участие спортсмены из НОК Украины, России, Израиля, Палестины, Йемена и многих других стран, чьи страны в настоящее время разделены войной или конфликтом», — сказал Бах.

МОК допустил к Олимпиаде-2024 только 15 россиян, которые выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна.

В понедельник, 23 июня, в швейцарской Лозанне девятый президент МОК Бах на торжественной церемонии передал полномочия представительнице Зимбабве Кирсти Ковентри.