Виталий Смирнов обсудил с новым президентом МОК восстановление статуса ОКР

Почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов сообщил, что обсудил с новым президентом МОК Кирсти Ковентри восстановление статуса ОКР.

В понедельник, 23 июня, Ковентри, которая сменила Томаса Баха, официально вступила в должность главы МОК. Смирнов и член МОК от РФ, глава ФТР Шамиль Тарпищев посетили церемонию инаугурации нового президента в Лозанне.

«Вчера во время вечернего приема я в присутствии Шамиля Тарпищева говорил с Ковентри, рассказал о наших делах и в первую очередь о том, что мы сейчас ждем возвращения признания Олимпийского комитета России», — цитирует ТАСС Смирнова.

Он подчеркнул, что причины, по которой ОКР был его лишен, больше не существует.

По словам Смирнова, Ковентри в свою очередь отметила, что она сторонница того, чтобы предоставлять спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх.

«Также мы обсудили перемены, которые происходят в нашем спорте, нашего нового руководителя. Услышал от нее такое мнение: «Вы энергичные люди», — добавил Смирнов.

В декабре 2024 года новым президентом ОКР был избран министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В октябре 2023-го МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией.