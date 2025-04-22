Чех направил официальные письма с жалобами.

Бывший хоккеист Доминик Гашек, который известен своими антироссийскими высказываниями, в очередной раз засветился благодаря странному заявлению. На этот раз чех обвинил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в угрозе убийством.

Сумасбродный экс-вратарь отреагировал на пост в соцсетях

6 апреля Медведев прокомментировал рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — тем вечером россиянин забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и обогнал Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру — у канадца 894.

Нашего хоккеиста поздравляла вся лига, а Медведев после достижения Ови иронично вспомнил Гашека. «895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Спустя несколько дней экс-вратарь прокомментировал пост Дмитрия Анатольевича. Гашеку показалось, что российский политик публично угрожает ему расправой. Также Доминик осудил действия международных властей и чешских спортивных институтов, которые никак не отреагировали на данную публикацию.

«Я не требую никакого особого подхода. Но считаю совершенно очевидным и необходимым, чтобы всякий раз, когда что-то подобное происходит с любым гражданином нашей или другой страны, все демократические институты осуждали такие действия и спешили на помощь пострадавшему. Подход игнорирования и замалчивания, который выбрали все вышеупомянутые организации, крайне опасен и, по моему мнению, заслуживает осуждения.

Пытался ли кто-то еще меня запугать? Нет, никогда. Если слова Медведева воспринимать как запугивание, то это первый случай. Но для меня это означает, что если такие слова произносят, то я делаю все правильно», — заявил Гашек в интервью iSport.cz.

Фото Никита Успенский

Даже пожаловался в МОК

Спустя несколько дней Гашек пошел еще дальше: как стало известно 22 апреля, он отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с сообщением, что бывший президент РФ угрожал ему убийством. Об ответе хотя бы одной из этих организаций пока ничего не известно.

«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно — руководству МОК, а другое — ИИХФ. Я сообщил, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего я указал на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой СВО. Считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому опубликую их через несколько дней», — сказал Гашек.

Фото Global Look Press

Ответ зампреда Совбеза

Медведев оперативно отреагировал на действия чеха. Как передает ТАСС, зампред Совбеза РФ посоветовал Доминику «не пить пиво в непроверенных местах».

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал ТАСС Олег Осипов, помощник Медведева.

Напомним, сам Гашек выступал в России в период, когда президентом нашей страны был как раз Медведев: в 2010-2011 годах чех выступал за «Спартак». О том периоде экс-голкипер тоже вспоминал.

«Когда я играл в России, то считал ее демократической страной, которая все еще немного отстает от нас, но идет по правильному пути», — заявил русофоб в апреле.