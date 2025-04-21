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«Мы потеряли сторонника олимпийского движения». Как мир спорта отреагировал на смерть папы римского

Любимый клуб папы римского выразил соболезнования в связи с его смертью
Егор Сергеев
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Папа римский Франциск.
Фото Global Look Press
Все глубоко опечалены.

В понедельник, 21 апреля, мировые СМИ сотрясла новость о кончине папы римского Франциска — понтифику было 88 лет. Соболезнования по поводу смерти выражают не только миллионы верующих, но и люди из мира спорта.

Глава католической церкви был страстным поклонником футбола. Он болел за аргентинский «Сан-Лоренсо» и был безумно счастлив, когда команда впервые в своей истории выиграла Кубок Либертадорес в 2014 году. Франциск встречался с Пеле, Диего Марадоной, Лионелем Месси, Джиджи Буффоном, Криштиану Роналду, Роналдиньо и другими суперзвездами. Неоднократно принимал в Ватикане целые делегации, включая сборную Германии.

Также папа римский давал напутствия перед началом Олимпиады и благословил чемпионский пояс, за который в боксе спорили британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

Соболезнования

Глава МОК Томас Бах констатировал: со смертью понтифика организация потеряла друга и сторонника олимпийского движения.

«Его неизменная поддержка миротворческой и солидарной миссии Игр, а также многочисленных инициатив МОК в отношении беженцев была бесценной», — написал он в своих соцсетях.

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что не может забыть о том, как сильно папа римский увлекался футболом.

Папа римский Франциск.Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

«Франциск был маяком надежды для всего человечества в эти времена боевых столкновений и сложностей. Человечество теперь останется сиротой без этого голоса — неутомимого и мощного, — который всегда поднимался в защиту бедных, скромных и уязвимых, призывая к уважению, принятию и равенству; взывая к миру, который всегда казался далеким, но все более желанным для сердца всего мира.

Я также не могу забыть его увлечение футболом — страсть, которую он питал с юности, свидетельствующую о его жизнерадостном духе и способности общаться с людьми через тепло и чувство общей человечности», — приводит его слова пресс-служба УЕФА.

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в свою очередь, объявил неделю траура.

Папа римский Франциск.
Фото Global Look Press

Память папы почтили футбольные клубы

Любимая команда Франциска «Сан-Лоренсо» выпустила большое заявление, в котором отдала дань уважения своему верному болельщику.

«Он никогда не был просто одним из многих — он всегда был одним из нас. Фанат «Сан-Лоренсо» с детства и до глубокой старости. Фанат как священник и кардинал. Фанат даже как папа. Он всегда передавал свою страсть к «Сан-Лоренсо»: когда ходил на старый «Гасометро» смотреть на игру команды в 1946 году, когда миропомазывал Анхелито Корреа в часовне, когда с неподдельной радостью принимал делегации в сине-гранатовых цветах в Ватикане... От Хорхе Марио Бергольо до папы Франциска было нечто, что не менялось никогда: его любовь к «Сан-Лоренсо». Скорбя от всей души, сегодня мы говорим ему: прощай, спасибо и до встречи! Мы будем вместе в вечности!» — говорится в сообщении клуба.

Футболисты мадридского «Реала» почтили память папы минутой молчания перед тренировкой, сообщается на сайте клуба. Также соболезнования выразили «Фиорентина», «Рома», «Лацио», «Торино», «Интер», «Наполи» и его владелец Аурелио Де Лаурентис, «Ювентус», «Милан», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Атлетико».

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В Италии матчи серии А, которые должны были состояться 21 апреля, перенесены.

«В связи с кончиной папы римского серия А объявляет: матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В Польше встречи на текущей неделе будут начинаться с минуты молчания.

«В память о покойном папе Франциске все матчи, сыгранные на этой неделе в первой, второй и третьей мужских лигах, в первой и второй женских лигах, а также в полуфиналах женского Кубка Польши, будут предваряться минутой молчания», — сообщил Польский футбольный союз.

Арьен Роббен и папа римский Франциск.
Фото Global Look Press

Франциск не смотрел футбол больше 30 лет!

Интересно, что папа римский не видел финал Кубка Либертадорес-2014, который выиграл его любимый клуб, победив парагвайский «Насьональ». Несмотря на поддержку «Сан-Лоренсо», он не смотрел футбол аж с 1990 года! Все дело в обете, который дал Франциск.

В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда не включать телевизор. Но у него были помощники, которые каждую неделю рассказывали о результатах матчей.

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