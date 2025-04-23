День Победы-2025: все, что важно знать о великом празднике

В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы

День Победы — один из самых важных праздников для России. В этом году страна будет отмечать 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Рассказали все о великом празднике.

История праздника День Победы

В апреле 1945 года началась заключительная часть Второй мировой войны под названием Берлинская наступательная операция. В ночь на 1 мая Знамя Победы было установлено на здании рейхстага.

7 мая во французском Реймсе был подписан Акт о капитуляции Германии. Но Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР Иосиф Сталин потребовал заключить другой договор, который будет принят всеми странами антигитлеровской коалиции. Новый документ о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22.43 по местному времени. Однако в Москве из-за разницы во времени было уже 9 мая. Когда на часах было 2.10, голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана было объявлено об окончании войны. Несмотря на ночь, люди вышли на улицы. Вечером того же дня запущен праздничный салют из 30 артиллерийских залпов, сопровождавшийся лучами из 160 прожекторов.

Фото Global Look Press

Также был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного торжества, праздником Победы и нерабочим днем.

С 1945 по 1947 год День Победы был нерабочим днем. Вновь статус официального выходного праздника он приобрел в 1965 году.

В течение первых 20 лет 9 мая проходили различные торжественные мероприятия, собрания, концерты и массовые народные гулянья. День Победы считался вторым по значимости национальным праздником в СССР, уступая лишь годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Леонид Брежнев на посту генерального секретаря СССР учредил проведение военного парада на Красной площади, а также прием в Кремлевском дворце съездов.

В первые годы после распада СССР военные парады на Красной площади не проводились. Исключением стал 1995-й, когда отмечалось 50-летие со Дня Победы. Шествия состоялись на Красной площади и Поклонной горе. С тех пор ввели традицию ежегодно проводить Парад Победы на Красной площади, но без участия военной техники. Ее стали демонстрировать с 2008-го.

С 2005 года на Парад Победы стали приглашать глав других государств. Тогда в Москву приехали президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак, председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Герхард Шредер. Эта традиция продолжается.

Акция «Бессмертный полк». Фото Global Look Press

Традиции праздника День Победы

В честь Дня Победы во многих городах России проходят праздничные мероприятия, шествия, концерты и акции. Также в этот день принято возлагать цветы к памятникам павших героев и у Вечного огня.

Парад Победы

Главной традицией 9 мая считается проведение на Красной площади в Москве Парада Победы. Традиционно шествие состоит из трех частей: пешей, моторизованной и воздушной.

В пешей части участвуют войска Московского гарнизона, слушатели военных академий, курсанты военных училищ, сводные полки ВМФ и воспитанники суворовских и нахимовских училищ.

Парад Победы транслируется на федеральных телеканалах.

Акция «Бессмертный полк»

С 2013-го по всей России стала проводиться акция «Бессмертный полк». Она представляет собой шествие людей по центральным улицам города с фотографиями участников и ветеранов Великой Отечественной войны из своих семей. С 2020 года акция проходит в онлайн-формате.

Георгиевская ленточка

С 2007-го был введен символ праздника — георгиевская ленточка. Ее прикалывают к одежде с левой стороны (под сердцем). Также россияне прикрепляют символ к машинам, сумкам и телефонам.

Салют

Традиционно празднование 9 мая завершается красочным салютом. Самые большие фейерверки запускают в девяти городах России, которым присвоено звание города-героя.

Фото Global Look Press

Будет ли салют на День Победы в 2025 году

В 2025 году праздничный салют пройдет не во всех городах России из соображений безопасности. От запуска отказались несколько городов и областей, находящихся в приграничной зоне проведения СВО. Здесь действует «желтый» уровень террористической угрозы. Также введен запрет на применение пиротехники в Крыму и Севастополе.

Ожидается запуск салюта в Москве на Красной площади и на Поклонной горе, а также в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости. Начало фейерверка запланировано на 22.00 мск. По традиции он продлится 10 минут.

Фото Global Look Press

Как отдыхают россияне на День Победы в 2025 году

Ежегодно День Победы отмечается 9 мая. В 2025-м праздник выпадает на пятницу. В связи с Днем Победы в 2025 году россияне будут отдыхать четыре дня.

Длинные выходные начнутся в четверг, 8 мая, и продлятся до воскресенья, 11 мая (включительно). 8 мая станет нерабочим днем за счет перенесенного выходного с 23 февраля (День защитника Отечества).

Перед праздничными выходными будет трехдневная рабочая неделя с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда). Первым рабочим днем после длинных выходных станет 12 мая (понедельник).