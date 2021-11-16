Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от международных спортивных соревнований и организаций из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Если Польша предложила исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, то она доиграется. Было три раздела Польши, а четвертый будет последним, чтобы этого государства вообще не было. Западная Польша — это Германия, а восточная — это Россия. Лепили эти государства от Ленина до Горбачева, а теперь они нас в чем-то обвиняют», — сказал Жириновский «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.