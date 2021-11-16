В России за сутки зафиксировали 36 818 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Московской области (2043), Самарской области (1793) и Республике Крым (859).