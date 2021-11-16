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В России за сутки зафиксировали 36 818 случаев заражения коронавирусом

12:21
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За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Московской области (2043), Самарской области (1793) и Республике Крым (859).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 145 912 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 человек.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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