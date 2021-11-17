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В России выявлено 36 626 новых случаев заражения коронавирусом

11:13
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За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. Полностью выздоровели за этот же период 36 388 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793), Московской области (1691), Самарской области (1785) и Республике Крым (867).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исходов, выздоровели 7 882 836 человек.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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