За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. Полностью выздоровели за этот же период 36 388 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793), Московской области (1691), Самарской области (1785) и Республике Крым (867).