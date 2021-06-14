Жена Погребняка заступилась за Ольгу Бузову
Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка, заступилась за свою подругу Ольгу Бузову.
«Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним стоит хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искреннее пришла просто поддержать ребят», — написала Погребняк в Instagram.
14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.
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