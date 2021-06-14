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Жена Погребняка заступилась за Ольгу Бузову

22:58
Мария Погребняк. Фото Instagram
Мария Погребняк. Фото Instagram
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Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка, заступилась за свою подругу Ольгу Бузову.

Дмитрий Губерниев и&nbsp;Ольга Бузова.«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

«Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним стоит хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искреннее пришла просто поддержать ребят», — написала Погребняк в Instagram.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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