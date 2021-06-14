Скончался избитый племянник экс-главы Дагестана

Избитый три дня назад племянник экс-главы Дагестана Муху Алиева сегодня скончался в больнице. Об этом со ссылкой на источник сообщил в своем Telegram-канале главный редактор республиканского журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

«Говорят к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск.

Если данный боец причастен к убийству он должен быть наказан по всей строгости закона. Это не первый случай когда бойцы ММА убивают по неосторожности людей на улице в бытовым ссорах.

Моя бы воля принял бы закон разрешающий убивать холодным, огнестрельным, любым оружием бойцов ММА при их нападении в ссоре. Ибо не справедливо когда закон одинаково судит бойца ММА и простого человека когда боец нападает", — написал журналист.

Ранее в Северной Осетии бывшего бойца ММА приговорили к двум годам колонии за нападение на сотрудников ДПС. Михаил Газаев избил полицейских и отобрал у них табельное оружие.

В марте этого года в Северной Осетии в ходе ресторанной драки убили двукратного чемпиона смешанных единоборств. Это 31-летний чемпион по версии FCF-MMA Алан Хадзиев и его убийца — 45-летний Теймураз Валиев. Последнему отомстил находившийся на месте преступления брат спортсмена, 38-летний Вячеслав Хадзиев.