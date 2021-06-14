Рудковская поддержала Бузову: «Люблю Диму Губерниева, но в этот раз он не прав»

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на скандал, который случился между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Люблю Диму Губерниева, но в этот раз он не прав! Скажу ему лично, а не только тут», — написала Рудковская в комментариях в Instagram.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.