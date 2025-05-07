В Ватикане начался конклав для избрания нового папы римского

В Ватикане стартовал конклав для избрания нового папы римского. 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле для этого важного мероприятия. О результатах голосования будет сигнализировать дым из трубы на крыше: черный или белый.

Кардиналы закрылись в Сикстинской капелле, и теперь им предстоит выбрать нового главу Римско-католической церкви. Неизвестно, сколько времени займет это собрание.

Решение о созыве конклава было принято после смерти 88-летнего папы Франциска в апреле. Выбор кардиналов определит будущее церкви: будет ли она придерживаться более либерального или консервативного пути. Папа Франциск был известен как прогрессивный лидер, продвигавший разнообразие и инклюзивность в церкви.