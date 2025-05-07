Статьи
7 мая, 19:05

В Ватикане начался конклав для избрания нового папы римского

Камила Абдурахманова
корреспондент
Заключительная месса с кардиналами перед началом конклава по избранию нового Папы Римского в базилике Святого Петра.
Фото Global Look Press

В Ватикане стартовал конклав для избрания нового папы римского. 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле для этого важного мероприятия. О результатах голосования будет сигнализировать дым из трубы на крыше: черный или белый.

Кардиналы закрылись в Сикстинской капелле, и теперь им предстоит выбрать нового главу Римско-католической церкви. Неизвестно, сколько времени займет это собрание.

Папа римский Франциск.Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

Решение о созыве конклава было принято после смерти 88-летнего папы Франциска в апреле. Выбор кардиналов определит будущее церкви: будет ли она придерживаться более либерального или консервативного пути. Папа Франциск был известен как прогрессивный лидер, продвигавший разнообразие и инклюзивность в церкви.

  • Спринт

    Новый Папа должен быть истинным христьянином, не представителем нынешнего мракобесия.

    07.05.2025

    • Свищев — об обращениях Усика к Трампу: «Ему однозначно следует вникнуть в суть проблематики, прежде чем высказываться»

    Конклав не смог с первой попытки выбрать нового папу римского

    Takayama

