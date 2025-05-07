Статьи
7 мая, 22:35

Конклав не смог с первой попытки выбрать нового папу римского

Алина Савинова
Фото Global Look Press

Из трубы Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане пустили черный дым.

Таким образом, кардиналы дали знак, что не смогли выбрать нового папу с первой попытки. Голосование длилось более трех часов. Конклав продолжается.

Решение о созыве конклава было принято после смерти 88-летнего папы Франциска в апреле. На мероприятие приехали 133 кардинала. Их выбор определит будущее церкви: будет ли она придерживаться более либерального или консервативного пути. Папа Франциск был известен как прогрессивный лидер, продвигавший разнообразие и инклюзивность в церкви.

  • Артемон Доберманов

