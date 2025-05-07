Статьи
7 мая, 18:35

Свищев — об обращениях Усика к Трампу: «Ему однозначно следует вникнуть в суть проблематики, прежде чем высказываться»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление боксера Александра Усика о передаче России украинских территорий.

«Усик нам известен в первую очередь как один из лучших боксеров современности. У него огромная аудитория поклонников по всему миру. К сожалению, он иногда пользуется своим авторитетом, и мы порой видим его обращения к политикам всего мира. Сейчас он решил обратиться к президенту США. Не знаю, услышит ли его Трамп. Мы все помним, как Усик неоднозначно высказывался о принадлежности Крыма. Что изменилось у него в голове, я не могу знать и отвечать за это. Но могу сказать, что ему однозначно следует вникнуть в суть проблематики, прежде чем высказываться. Пусть обращается. Правда на нашей стороне», — сказал Свищев «СЭ».

30 апреля Усик призвал Трампа «открыть глаза» и не соглашаться на передачу России украинских территорий.

