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Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Роман Кольцов
Корреспондент
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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск.
Фото Getty Images
Восхищался Марадоной, Месси и Роналду, но предпочитал Пеле.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции в Ватикане, сообщил Святой престол. За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра.

Он был большим поклонником футбола и болел за аргентинский «Сан-Лоренсо». Правда, матчи перестал смотреть еще в 1990-м, как и все остальное, что показывают по телевизору. Но результаты всегда узнавал от своих помощников.

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Тяжелая болезнь

Франциска госпитализировали 14 февраля с инфекцией дыхательных путей в римскую больницу Джемелли. Позднее у понтифика подтвердилась двусторонняя пневмония. Ему также диагностировали почечную недостаточность.

С начала марта состояние главы католической церкви стало улучшаться. Пресс-служба Ватикана сообщала, что, несмотря на трудности, он остается «в хорошем настроении и продолжает работать».

Франциска выписали из больницы 23 марта и он впервые появился на публике после болезни. Журналисты с тревогой сообщали: папа римский заново учится говорить. Одним из последних событий в жизни понтифика, которые попали в заголовки мировых СМИ, была канонизация архитектора Антонио Гауди. Завершить ее не удалось.

Папа римский Франциск
Фото Getty Images

Заявление серии А

Сразу после смерти Франциска стало известно, что матчи итальянского футбольного чемпионата, которые должны были состояться 21 апреля, перенесены.

«В связи с кончиной папы римского серия А объявляет: матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В понедельник в чемпионате Италии должны были состояться четыре матча: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус».

Папа Римский Франциск.Папа Римский выбрал между Месси, Марадоной и Пеле

Любовь к футболу

Родившийся в Аргентине Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) с детства не представлял свою жизнь без игры с мячом. Он не скрывал, что особо талантливым футболистом не был, потому чаще всего занимал вратарскую позицию.

Понтифик всей душой болел за «Сан-Лоренсо», основанный католическим священником и названный в честь святого Лаврентия Римского. Этот клуб папа поддерживал до конца жизни, а когда в 2014 году команда впервые в истории выиграла Кубок Либертадорес — праздновал вместе с ней.

Правда, финал он не увидел. Еще в 1990 году Франциск дал себе обет — не смотреть телевизор. О результате матча ему всегда сообщали помощники.

Футбол в его жизни присутствовал постоянно: он встречался с Пеле, Диего Марадоной, Лионелем Месси, Джиджи Буффоном, Криштиану Роналду, Роналдиньо и другими суперзвездами. Неоднократно папа Франциск принимал в Ватикане целые делегации, включая сборную Германии.

А сколько футбольных мячей и джерси он получил в подарок! Одну из них Франциску лично вручила мать Роналду.

В 2023 году папу римского попросили выбрать между его соотечественниками — Марадоной и Месси, но он неожиданно назвал свой вариант.

«Пеле. Марадона был большим игроком, но он потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился рядом с теми, кто его восхвалял, но не помог ему. Он пришел ко мне в первый год понтификата, а потом ему пришел конец. Месси очень правильный. Он джентльмен. Но для меня самый великий — Пеле. Человек сердца. Я общался с ним. Однажды я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе. Человек с большой буквы. Они все — три большие величины. Каждый со своими особенностями», — сказал он Calciomercato.

Папа римский Франциск и Диего Марадона
Папа римский Франциск и Диего Марадона.
Фото Getty Images

Понтифик следил и за другими спортивными событиями помимо футбола. Например, при нем в ноябре 2021 года Ватиканское тхэквондо стало официальным членом всемирной федерации. Также Папа Римский Франциск давал напутствия перед началом Олимпиады и благословил чемпионский пояс, за который в боксе спорили британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

Франциск останется в памяти не только как глава католической церкви, но и как символ человечности, скромности и любви — и к людям, и к спорту.

Футбол
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