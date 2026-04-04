Фигурное катание

4 апреля, 20:54

Фигурист Морозов на турнире «Русский вызов» узнал, что станет отцом

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов узнал, что станет отцом.

Во время турнира шоу-программ «Русский вызов» после своего выступления с Евгенией Тарасовой ведущий Алексей Ягудин вручил фигуристу подарок от супруги Марии — детскую пинетку. Затем Ягудин сообщил Морозову новость о ребенке.

Летом 2024-го Морозов сделал предложение хореографу Марии Касумовой.

Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратный чемпион Европы (2017, 2018), двукратный серебряный (2018, 2019) призер чемпионата мира.

В ноябре 2023 года Морозов и Тарасова объявили о завершении спортивной карьеры.

Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
