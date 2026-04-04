Крюкова внесли в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион Никита Крюков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

По данным источника, «Миротворец» обвиняет российского лыжника в публичной поддержке России, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Крюкова в публичной встрече с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, ветераном СВО Романом Гришиным.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призер Олимпиады-2014 в командном спринте, трехкратный чемпион мира в спринте. Он является единственным мужчиной в истории советских и российских лыжных гонок, выигравшим за карьеру более двух титулов чемпиона мира.