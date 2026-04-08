Чимаев направил гуманитарную помощь в пострадавший от паводка Дагестан

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отправил семь грузовых машин с гуманитарной помощью из Чеченской Республики в Дагестан, пострадавший от наводнения, сообщает «Грозный-информ».

В состав груза вошли продукты питания и предметы первой необходимости: вода, крупы, соки и другие товары. Всего доставлено 60 тонн муки, 41 тонна воды, 36 тонн макаронных изделий, 1,5 тонны подсолнечного масла, более 20 тонн смешанных продуктов (сахар, крупы, топленое масло и другое), а также свыше 10 тонн соков.

В социальной сети Чимаев написал, что никто из пострадавших не останется без помощи, назвав их дом своим, а их проблему — общей. «Пусть Всевышний поможет всем, кто пострадал», — написал 31-летний российский боец.

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