Команда Лукашенко выиграла Республиканскую хоккейную лигу

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко стала победителем 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги (РХЛ).

В финальной серии из двух матчей она обыграла сборную Минской области (6:3 и 4:2). 71-летний Лукашенко сделал результативную передачу на Андрея Костицына во втором матче.

В общей сложности президент Белоруссии набрал 5 (2+3) очков в 9 матчах. На счету его сына Николая 16 (8+8) очков в 8 встречах.

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