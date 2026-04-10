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10 апреля, 21:20

Пасха 2026 в России: дата

В 2026 году Пасха в России будет отмечаться 12 апреля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из главных христианских праздников. В 2026 году он отмечается 12 апреля.

Пасха ежегодно приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. При этом в православной традиции дата рассчитывается по юлианскому календарю, а также учитывается правило, согласно которому Пасха не должна совпадать с иудейской Пасхой (Песахом) или предшествовать ей.

Праздник установлен в память о воскресении Иисуса Христа. Накануне, в Великую субботу, верующие освящают в храмах яйца и куличи, а также ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

Пасхальные яйца, как правило, заранее окрашивают. По одной из версий, эта традиция связана с преданием о Марии Магдалине, которая преподнесла яйцо римскому императору Тиберию, и оно чудесным образом стало красным.

Незадолго до полуночи начинается пасхальное богослужение, а сам праздник наступает в полночь. В этот день верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!», на что отвечают: «Воистину воскресе!».

В Пасху завершается Великий пост, который длится семь недель, и начинается Светлая седмица. На восьмой день после Пасхи отмечается Антипасха — воскресенье, завершающее пасхальные торжества.

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