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Спортивный психолог Гущин: «Тимма мог не найти поддержки от любимого человека»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный психолог Вадим Гущин после смерти баскетболиста Яниса Тиммы отметил, что у спортсменов существует социально-психологическая проблема из-за разводов.

«Дело не только в Тимме. Это большая социально-психологическая проблема, связанная со спортсменами. Посмотрите на количество разводов футболистов, хоккеистов, баскетболистов. Как правило, все происходит после окончания их карьеры. Янису было 32, если я не ошибаюсь. Это как раз опасный возраст.

Представьте, вы — успешный спортсмен, хорошо зарабатываете, медийная личность, ваша «вторая половинка» — тоже успешная и медийная личность. Видитесь вы крайне редко. Жизнь кажется легкой и упоительной. А дальше происходит то, что происходило, например, во время ковида в Китае. Когда люди начали видеться часто, столкнулись лицом к лицу, разглядели не образ, а реальное воплощение партнера. И тут как раз проверяются чувства, отношения. И они порой оказываются не такими, какими были в твоем воображении.

Разница в возрасте между Янисом и Анной наверняка сказывалась. Если он на десять лет моложе, значит, ему больше нужна не жена и мать ребенка, а «мама». Человек, завершивший карьеру, начал испытывать трудности, которые испытывают все спортсмены в этот период, надеялся, что уж дома-то он встретит заботу, любовь и прочный тыл. А там все может быть по-другому.

Выясняется, что партнеры друг друга и не знают. У тебя и так кризис, ты приходишь домой, а там чужой человек. Ты на него надеялся, он тебя не понимает. Как у Высоцкого: «Придешь домой — там ты сидишь». Человек надеется встретить понимание со стороны другого, а тот спрашивает, кто ты такой и дает понять, что у него своя жизнь, в ней другие приоритеты. Это большая проблема спортсменов. Статистика разводов — ужасающая, просто никто не любит об этом рассказывать», — цитирует «РБ Спорт» Гущина.

Источник: «РБ Спорт»
Янис Тимма
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