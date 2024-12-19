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Сегодня, 11:45

Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: смотреть трансляцию онлайн

19 декабря состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках общения главы государства с гражданами России запланирована пресс-конференция с ответами на вопросы журналистов.

Объединенный формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом эфире покажут на федеральных телеканалах и их видеоплощадках в интернете. Среди них Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РЕН ТВ» и другие. Послушать прямую линию можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Начало — в 12.00 по московскому времени. Планируется, что общение Путина с россиянами займет три часа. Не исключено, что прямая линия продлится дольше.

Прием вопросов от граждан России стартовал еще 8 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в 2024 году впервые применят искусственный интеллект: GigaChat от Сбера поможет обрабатывать вопросы.

Владимир Путин
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