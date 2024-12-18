Отец Тиммы: «Ад начался с вмешательства Седоковой в нашу семью»

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что в их семье начался ад после прихода певицы Анны Седоковой.

Седокова, комментируя смерть баскетболиста, заявила, в том числе: «Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы».

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — цитирует Тимму РИА Новости Спорт.

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа Седоковой, было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тимма играл в России за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.